Знаменитость заинтриговала своих поклонников.

Украинская актриса, певица и блогер Анна Тринчер поделилась, что в их семье с Александром Волошиным пополнение. На своей странице в Instagram знаменитость опубликовала фото с супругом, на котором она в руке держит снимок УЗИ.

"У нас мальчик", - подписала фото Тринчер.

Однако у звездной семьи пока не будет ребенка, как вы могли подумать. Оказывается, они завели кота. Имя домашнего любимца Анна пока не раскрыла.

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Поклонники с юмором восприняли такую новость от звезды. В комментариях под постом они забросали звезду смайликами.

Реакция сети на пост Ани Тринчер

"Я знала, что будете приобретать какое-то животное, но чтобы была интрига, решили взбудоражить нервы людям и прессе"

"Ахахах, Волошины, как всегда"

"Ты съела котика?"

"Сидит рядом Ваня и говорит "Аня Тринчер беременна", я в шоке захожу к тебе на страницу и вижу второе фото. Вопрос: сколько таких как Ваня?"

"Я сначала не поняла, а потом как поняла, ахахах"

Напомним, ранее Анна Тринчер получила неожиданный сюрприз от своего мужа.

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