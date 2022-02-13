Шоумен назвал ее выступление самым мощным в нацотборе на Евровидение-2022.

Украинский шоумен Игорь Кондратюк поддержал певицу Алину Паш после победы в нацотборе на Евровидение-2022.

"Выступление Алины Паш было самым мощным. И, пожалуй, единственным, которое может поразить на концерте Евровидения в Турине. Таково было мое мнение независимо от зашкваров Алины. Она талантлива, безусловно, актриса, немного не от мира сего, что, по существу, как для меня, и объясняет все эти ее зашквары. Хотя немного спекулятивным кому-то сдалось. Но единственное выступление, на котором у меня даже через компьютер пошли мурашки, это было ее выступление", – сказал Кондратюк в комментарии "Обозревателю".

Стоит отметить, что под "зашкаварами" Игорь Кондратюк имел в виду посещение Алиной оккупированный Крым в 2015 году.

"Я не знаю, как нацотбор допустил Алину, учитывая то, что у нее были такие закшквары, которые называются противозаконным пересечением границы. Конечно, это не делает ей чести, как и любому украинцу. Но, клянусь, Алина Паш не единственная. Государство, которое является агрессором, продолжает на три миллиарда или больше торговать с Украиной. Поэтому сказать, что виновны в этом артисты – нельзя, безусловно", – добавил шоумен.

К слову, сама Алина Паш в эксклюзивном интервью УНИАН рассказала, что не нарушала закон. Она ездила в Крым не с концертом, а на свадьбу украинцев. Также она добавила, что не гастролирует в РФ. По словам Паш, она дает концерты только в Украине и Европе.

Напомним, Алина Паш представит Украину на международном конкурсе "Евровидение" 2022, который в этом году пройдет в итальянском Турине.

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