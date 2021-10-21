По словам исполнительницы, на самом деле ей нравятся парни.

Украинская певица Jerry Heil прокомментировала слухи о своей нетрадиционной сексуальной ориентации.

Откровенное признание исполнительница сделала в интервью, запись которого опубликована на YouTube-канале ТОР.

"Существует миф, что у тебя нетрадиционная сексуальная ориентация. Из-за того, что ты долго говоришь, что ты девственница, все думают, что ты, возможно, не по мальчикам, а по девочкам", – отметил ведущий.

Jerry Heil отреагировала на такое заявление с юмором:

"Ну да, у меня есть девушка, просто пальчики слишком короткие".

"Мне недавно даже моя пиарщица (в машине с ней ехали) говорит: "Яна, ну так это, может, ты по девочкам?". И я такая: "Юля?!" – добавила певица.

Читайте также"Я ползала на четвереньках и лаяла": певица Jerry Heil рассказала о страшном диагнозе и паникеПо словам Jerry Heil, на самом деле ей нравятся парни. У нее даже есть образ парня, который мог бы стать ее второй половинкой: "Короче, я по мальчикам".

Напомним, 1,5 года назад в интервью Маше Ефросининой Jerry Heil рассказывала, что у нее еще не было секса и из-за этого она чувствовала себя "поломанной".

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Автор: Катерина Шварц