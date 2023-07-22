Украинская певица Злата Огневич рассказала о неудачном дне. Вчера она на себе почувствовала, что такое "тотальное невезение". Все началось с неприятного инцидента в магазине, а потом певица попала в курьезную ситуацию прямо посреди улицы.
"У меня истерика. Максимально "мой день". Сижу на асфальте и плачу от смеха, и собираю продукты... Я рассыпала все продукты. Порвался пакет", - рассказала Огневич в Stories.
На этом ее день неудач не закончился. Огневич рассказала, что в дом, где она живет, вернулась женщина с психологическими проблемами. Эта соседка "терроризирует" всех обитателей дома. Кроме этого, она агрессивно реагирует на Огневич.
Певица признавала, что ей очень страшно. Она не хочет вредить женщине, однако боится, что когда-нибудь может оказаться с ней в одном лифте. Впрочем, впоследствии Огневич узнала, что эта женщина все же не будет жить с ней в одном доме.
На этом" плохой " день певицы закончился. Вечером она искренне радовалась тому, что все ее проблемы и курьезы останутся позади.
Напомним, недавно Огневич написала заявление в полицию на преследователя. Он постоянно ждал певицу возле ее дома и не хотел дать ей покоя. Кроме этого, Огневич поссорилась с соседями. Они вызвали на нее полицию, хотя сами нарушали все правила.