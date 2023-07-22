Певица мечтала лишь о том, чтобы день неудач наконец закончился.

Украинская певица Злата Огневич рассказала о неудачном дне. Вчера она на себе почувствовала, что такое "тотальное невезение". Все началось с неприятного инцидента в магазине, а потом певица попала в курьезную ситуацию прямо посреди улицы.

"У меня истерика. Максимально "мой день". Сижу на асфальте и плачу от смеха, и собираю продукты... Я рассыпала все продукты. Порвался пакет", - рассказала Огневич в Stories.

На этом ее день неудач не закончился. Огневич рассказала, что в дом, где она живет, вернулась женщина с психологическими проблемами. Эта соседка "терроризирует" всех обитателей дома. Кроме этого, она агрессивно реагирует на Огневич.

Видео дня

Певица признавала, что ей очень страшно. Она не хочет вредить женщине, однако боится, что когда-нибудь может оказаться с ней в одном лифте. Впрочем, впоследствии Огневич узнала, что эта женщина все же не будет жить с ней в одном доме.

На этом" плохой " день певицы закончился. Вечером она искренне радовалась тому, что все ее проблемы и курьезы останутся позади.

Напомним, недавно Огневич написала заявление в полицию на преследователя. Он постоянно ждал певицу возле ее дома и не хотел дать ей покоя. Кроме этого, Огневич поссорилась с соседями. Они вызвали на нее полицию, хотя сами нарушали все правила.

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