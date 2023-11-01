Ей уже сделали несколько операций.

Блогерша-миллионница Елена Мандзюк дала откровенное интервью Маше Ефросининой, в котором рассказала, какие беды на нее свалились за время полномасштабной войны.

Девушка рассказала, что за эти полтора года пережила немало неприятных событий - у нее случился выкидыш, она развелась с супругом, который сейчас служит в рядах ВСУ, а также у нее обнаружили опухоль.

По словам Мандзюк, ей пришлось делать операцию. Однако о том страшном периоде ей до сих пор напоминает шрам на шее.

"Все хорошо, все супер. Но опухоль пришлось оперировать два раза. Это все происходило в течении пяти месяцев. Ты одна, потому что рядом нет человека, который является твоей поддержкой", - сказала Елена.

Она добавила, что именно в тот момент приняла решение о разводе с мужем. Сейчас девушка понимает, что все это было на эмоциях, но в тот период она "была на самом дне".

Как призналась блогерша, супруг пытался отговорить ее, однако она не поддалась.

"Я знаю, что ему это далось так же тяжело, как и мне", - добавила Елена.

Напомним, недавно Ксении Мишиной сделали операцию. С чем было связано хирургическое вмешательство - неизвестно, однако актриса вскоре уже поехала домой.

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