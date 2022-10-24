Фоззи рассказал, что полиция отозвала разрешение на выступление.

Участник украинской группы ТНМК Фоззи (Александр Сидоренко) рассказал, что у них должен был состояться концерт во Флоренции, однако его отменили. Оказывается, что полиция отозвала разрешение на акцию.

"Флоренция прекрасна. Прямо неожиданно прекрасна. Только нам не дали там вчера сыграть - полиция отозвала разрешение на акцию", - написал Фоззи на своей странице в Instagram.

Он добавил, что полиция аргументировала отказ тем, что рядом проходила акция неофашистов, поэтому группе лучше было бы не выступать, чтобы не обострять ситуацию.

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"Даже под гитару не разрешили. А у барабанщика из кармана украли телефон. Такого плана гастроли вчера были", - добавил артист.

Напомним, ранее украинский музыкант и лидер группы "Вопли Видоплясова" Олег Скрипка пожаловался на то, что в Германии массово отменяют концерты его коллектива. Исполнитель добавил, что видит в этом связь с Россией.

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