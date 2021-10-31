Анатолий Анатолич призвал украинцев не затягивать с прививкой.

Известный украинский ведущий и блогер Анатолий Анатолич рассказал о трагедии в семье: от коронавируса умер его крестный отец.

Об этом Анатолич написал на своей странице в Instagram.

"Мой отец погиб в драке. Мой крестный мог погибнуть 10 раз в Афгане, или потом еще раз 20 в драках, но нет. Он умер от COVID-19", - говорится в его сообщении.

Читайте такжеАнатолий Анатолич забрал новорожденного сына и жену из роддома (фото, видео)Ведущий добавил, что его крестный отец не был привит, все не было времени пойти и привиться.

Поэтому Анатолий Анатолич призвал украинцев не затягивать с прививкой.

"Поэтому антиваксеры идут в **** с любыми своими аргументами. Слишком много смертей вокруг меня от этой болезни. Берегите себя, очень прошу. И цените своих близких", - написал он.

Как сообщалось, в ноябре 2020 года и сам Анатолий Анатолий переболел коронавирусом. Он пошел сдавать тест на COVID, потому что несколько дней температурил.

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Автор: Ольга Робейко