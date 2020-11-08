Шоумен уже третий день находится на самоизоляции.

Украинский телеведущий Анатолий Анатолий опубликовал в Instagram пост, в котором рассказал, что заразился коронавирусом.

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По его словам, три дня назад он проснулся с температурой. Поэтому решил сдать тест на коронавирус, который в результате оказался положительным.

"Третий день на самоизоляции. Температуры нет. Была только в день сдачи теста. Есть небольшой дискомфорт в горле. Больше без симптомов. Юла с Алисой и Лолой также на самоизоляции. Без контакта со мной. Я третий день на террасе, вкусно им, сладко пью, классное кино смотрю", - написал телеведущий.

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Автор: Диана Могилевич