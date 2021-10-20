Представители актрисы считают, что иск нацелен на уничтожение репутации ее фирмы.

Свеча с "ароматом вагины" производства компании "Goop" американской актрисы Гвинет Пэлтроу взорвалась в квартире у американца Колби Уотсона. Он подал в суд иск с требованием выплатить ему 5 миллионов долларов.

Об этом пишет Daily Star.

Колби впервые зажег свечу в феврале. Тогда обошлось без инцидентов. Но во второй раз мужчина оставил свечу гореть на 3 часа, в результате чего она взорвалась и повредила мебель.

В компании указали, что на их сайте есть соответствующее предупреждение, что свечу нужно зажигать менее чем на 2 часа.

Читайте такжеПенсионер подал в суд на голливудскую актрису за сломанные ребраПредставители актрисы считают, что иск несерьезный и нацелен на уничтожение репутации фирмы.

Напомним, Пэлтроу выпускает свечи не только с "ароматом вагины". В ассортименте ее интернет-магазина есть еще аромасвечи, которые звезда назвала "Пахнет, как мой оргазм".

Гвинет Пэлтроу: что о ней известно

Американская актриса кино и телевидения, бизнесвумен, певица и писательница.

Исполнила роль Пеппер Поттс в серии фильмов кинематографической вселенной Marvel: "Железный человек", "Железный человек 2", "Мстители", "Железный человек 3", "Человек-паук: Возвращение домой", "Мстители: Война бесконечности" и "Мстители: Финал".

Обладательница премий "Оскар", "Золотой глобус" и "Эмми".

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Автор: Катерина Шварц