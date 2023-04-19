Андрей Данилко обратился к своим фанатам.

Украинский музыкант Андрей Данилко, который выступает в образе Верки Сердючки, обратился к своим фанатам с не очень хорошими новостями - тур по США и Канаде, который планировался на весну этого года, не состоится из-за того, что не все участники его команды могут покинуть Украину. Сложности возникли из-за новых правил выезда за границу для мужчин-артистов.

"У нас большая команда, все из разных уголков страны, и не все успели вовремя оформить документы, необходимые для выезда за границу по новым правилам. Мы не могли отправиться в тур в неполном составе, ведь качество и уровень наших шоу зависит от каждого из участников бэнда", - сообщил Данилко.

Он также добавил, что тур не отменяется, а переносится на другие даты. Все билеты, которые уже распроданы, остаются действительными.

Видео дня

"Нам искренне жаль, что обстоятельства сыграли против нас, но скоро мы непременно приедем к вам, чтобы поддерживать Украину. Все билеты остаются действительными на новые даты, которые объявим уже в скором времени", - резюмировал Андрей Данилко.

Напомним, недавно разгорелся скандал из-за комика Андрея Щегеля. Мужчина заявил, что получил несколько повесток, но нашел повод сбежать из Украины, подав в Минкульт просьбу предоставить разрешение на выезд якобы для творческой деятельности в поддержку Украины. После этого Министерство культуры усложнило процедуру предоставления разрешения на выезд, из-за чего пострадали честные артисты, занимающиеся реальной волонтерской деятельностью.

Также УНИАН писал кто из украинских звезд выступит в финале Евровидения-2023.

Вас также могут заинтересовать новости: