Украинская певица Оля Полякова резко отреагировала на слова шеф-повара Евгения Клопотенко, который недавно сказал, что не понимает ее и месседжи, которые она транслирует сейчас в своем творчестве.
Сначала Оля опубликовала в Instagram комментарий своей коллеги, которая написала так:
"Что это вообще такое? Какие месседжи? Если бы господин Евгений послушал бы песни Оли, которые написаны в Киеве во время войны и сходил бы на концерт, где люди плачут, где военные благодарят, где люди смеются и знают все слова, то может тогда бы не ляпал глупости с таким видом. Стыдно взрослому мужчине быть неосведомленным и ради хайпа обесценивать большой вклад великой артистки, которая работает над смыслами".
Затем в защиту Поляковой высказался и ее продюсер Михаил Ясинский.
"Это вы сейчас серьезно, мужчина? Вы текст слушали вообще? Интересный Ваш выбор среди всего, что есть в репертуаре артиста найти и обсуждать то, что искали и делать сомнительные заявления с выражением лица "как бы так обоср*ть, но чтобы обратно не прилетело...". Это как в меню ресторана... На любителей, которые очень разные. Или это Вам неизвестно?" - написал Михаил в Facebook.
А позже и сама Оля ответила на критику шеф-повара так:
"Хуже обесценивания и может быть только вообще полное не понимание того, о чем говоришь. Это очень детская, безответственная и тупая позиция. "Не читал, но осуждаю".
Напомним, ранее известный певец Саша Чемеров поставил точку в карьере некоторых артистов.