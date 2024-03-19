На ее защиту в сети стали коллеги и продюсер.

Украинская певица Оля Полякова резко отреагировала на слова шеф-повара Евгения Клопотенко, который недавно сказал, что не понимает ее и месседжи, которые она транслирует сейчас в своем творчестве.

Сначала Оля опубликовала в Instagram комментарий своей коллеги, которая написала так:

"Что это вообще такое? Какие месседжи? Если бы господин Евгений послушал бы песни Оли, которые написаны в Киеве во время войны и сходил бы на концерт, где люди плачут, где военные благодарят, где люди смеются и знают все слова, то может тогда бы не ляпал глупости с таким видом. Стыдно взрослому мужчине быть неосведомленным и ради хайпа обесценивать большой вклад великой артистки, которая работает над смыслами".

Видео дня

Затем в защиту Поляковой высказался и ее продюсер Михаил Ясинский.

"Это вы сейчас серьезно, мужчина? Вы текст слушали вообще? Интересный Ваш выбор среди всего, что есть в репертуаре артиста найти и обсуждать то, что искали и делать сомнительные заявления с выражением лица "как бы так обоср*ть, но чтобы обратно не прилетело...". Это как в меню ресторана... На любителей, которые очень разные. Или это Вам неизвестно?" - написал Михаил в Facebook.

А позже и сама Оля ответила на критику шеф-повара так:

"Хуже обесценивания и может быть только вообще полное не понимание того, о чем говоришь. Это очень детская, безответственная и тупая позиция. "Не читал, но осуждаю".

Напомним, ранее известный певец Саша Чемеров поставил точку в карьере некоторых артистов.

Вас также могут заинтересовать новости: