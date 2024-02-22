Саша Чемеров говорит, что скоро об этих артистах уже забудут.

Певец Саша Чемеров, который в начале полномасштабного российского вторжения вместе с Колей Сергой создал "Культурный Десант", рассказал, карьера каких артистов подходит к концу.

По его словам, в Украине уже изменились обстоятельства и герои. Те, кто были героями до этого, больше ими не будут, если не переформатируются.

"Мы живем во времени борьбы старого с новым. И я уверен, что новое вытеснит старое. Так и происходит. То же самое касается и наших артистов. Я уверен, что даже такую артистку, как Оля Полякова, тоже могут забыть, если она не изменит парадигму в своей музыке. Потому что ей надо менять музыку, надо давать качество. По моему мнению, не надо кормить людей, условно говоря, картошкой, им нужно дать полный рацион. И у нее есть возможность это сделать. Я думаю, что, даст Бог, когда будет какое-то понимание, то уже все тогда изменится", - сказал Чемеров в интервью УНИАН.

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Он добавил, что сейчас люди уже поняли вкус качества. Поэтому даже старые герои, такие как Монатик, уже слетели с первых позиций. Об этом свидетельствуют рейтинги.

"Я считаю, что это конъюнктурная музыка, когда молодежь пытается угодить старшему поколению. К этому перечню я бы отнес и Тину Кароль, и частично "Без Обмежень", "Антитела". Считаю, что надо менять музыку, приближаться к молодежи, к людям своего возраста. Разговаривать с людьми на их языке, их кодах", - добавил артист.

Каких артистов Чемеров считает перспективными

По его словам, он слушает музыку "ДахаБраха", "Один в каноэ", "Циферблат", "Пирог и кнут". Он говорит, что у нас много реально классных артистов. Есть артисты с одной пока песней.

"Я музыкальный эклектик, поэтому жанр для меня не так важен. Мне главное, чтобы музыка цепляла и была качественной. Я слушаю абсолютно все жанры, да и сам работаю во многих. То есть для меня нет такого, что я, к примеру, рокер или еще там кто-то", - добавил певец.

Напомним, ранее Саша Чемеров назвал "скотиной" предателя Артура Пирожкова.

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