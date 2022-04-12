Андрей Бедняков предложил отправить им вещи, которые они обычно воруют у украинцев.

Украинский телеведущий Андрей Бедняков обнародовал в Instagram-сториз видео с вещами и бытовыми принадлежностями, которые оккупанты воруют в украинских домах, и предложил отправить это все им по почте в Россию.

На столе лежали женские и мужские трусики, часы, кнопочный телефон, тостер, украшения, детские игрушки, книги и другое. При этом Бедняков потом убрал книги и сказал, что они оккупантам не нужны.

"Давайте сделаем так: я вам сейчас все это отправляю по почте и вы уходите из нашей территории", - обратился Андрей к оккупантам.

"С козырей решил зайти?", "Нутеллу забыл, в ней же вся мотивация", "Книги однозначно тут лишнее", "Забыли унитаз и будку", "И кусок асфальта", - с юмором пишут поклонники Беднякова.

Напомним, ранее Андрей Бедняков сообщил о смерти матери, которую даже не смог похоронить из-за войны в Украине.

Вас также могут заинтересовать новости: