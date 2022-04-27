Сейчас пара готовится к свадьбе, но сыграет ее после победы Украины.

Украинская певица и звезда сериала "Школа" Анна Тринчер поделилась, что у нее с ее избранником Александром Волошиным были серьезные проблемы в отношениях. На фоне стресса пара серьезно отдалилась друг от друга. Об этом Аня рассказала в интервью изданию "Сегодня".

"Первые две недели у нас были очень сложные. Мы постоянно были в тревожном состоянии и не знали, куда себя деть. И за эти недели мы очень много и сильно ссорились. У нас даже такое было, что не общались три дня, хотя спали в одной кровати и ели в одной столовой. Это момент притирки", - рассказала Тринчер.

Девушка говорит - основной причиной были стрессы и абсолютное неприятие ситуации. Доходило даже до того, что Анна и Александр друг на друга срывались.

"Я понимаю, что война повлияла на наше психологическое и ментальное здоровье. Бывало, что ни я, ни он не выдерживали и срывались друг на друга. Но сейчас все выровнялось. К счастью, мы снова нашли ту же ниточку, которая нас объединяет и укрепляет", - поделилась звезда.

Тринчер и Волошин планируют свадьбу, ведь осенью 2021 года Александр сделал Анне предложение.

"Стопроцентно мы будем праздновать свадьбу в Украине. Это произойдет, возможно, летом следующего года. Будем смотреть на то, как и когда закончится война. Я мечтаю собрать всех людей, которые произвели на меня приятное впечатление и оставили свой след в моей жизни и просто настолько круто провести этот день, чтобы даже все забыли об инстаграмах и сторис", – рассказала Аня в своем интервью.

Напомним, Осадчая впервые прокомментировала возможное усыновление ребенка.

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