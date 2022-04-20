Анна Тринчер проникновенно спела о боли каждой украинской женщины, которую война разделила с любимым.

Слова, полные страданий, надрыв в голосе и музыка, берущая за душу. В своей новой песни украинской певице Анни Тринчер удалось передать страдания и истории миллионов украинок, которые оказались сейчас в настоящем аду в ожидании своих мужей живыми. Одной из таких стала история родителей жениха Ани - блогера Александра Волошина.

"Отец Саши в ВСУ, защищает нашу землю в горячих точках. И каждый день я вижу как тяжело это переживает мама Саши, как горько она плачет, как старается держаться из последних сил. На это нельзя смотреть без слез, сердце разрывается от боли и гнева. Миллионы украинских девушек, женщин живут сегодня одним звонком, одним сообщением: "Жив". Эта выдержка и несокрушимость духа героическая. Моя песня "Не залишай" о них - таких нежных, но таких сильных", - сказала Тринчер.

В Tik Tok трек певицы отразил печальные истории войны. Всего за несколько дней на него сняли более 3000 видео, многие из которых выкладывают девушки в память о своих парнях, которые уже никогда не вернутся домой.

"Не залишай" полна отчаяния и одновременно необъятной любви, которая способна выдержать самые тяжелые трудности. "Знай, переживем эту войну", - поет в своей песне Анна Тринчер, и эти слова дают надежду, что совсем скоро будет победа и все влюбленные снова встретятся.

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