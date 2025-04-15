Украинская преподавательница вокала Елена Украинец, которая стала известной благодаря роликам в сети, где она обучает детей вокалу, высказалась о пении артисток Оли Поляковой, Нади Дорофеевой и Анны Тринчер. Женщина объяснила, что ей не нравится в манере исполнения песен исполнительниц.
В интервью для проекта "Что бесит" она призналась, что ей не нравится пение Поляковой. Украинец не считает ее сильной вокалисткой. Преподавательница считает, что звезда слишком старается на сцене и это выглядит странно, она, мол, плохо владеет своим голосом.
"Как человек - она мне крутая, но как певица - мать родная, я не могу. Я знаю, фанаты Оли Поляковой, извините, пожалуйста... Ну для меня это жесть! Где-то она что-то недопереучилась, мне кажется. Возможно, это типа как ее стиль, может в этом что-то есть прикольное. Но я говорю с профессионального мнения, если я себя такой могу считать... Я не скажу, что она кричит, но она слишком старается, вот так. Это не профессиональное владение голосом", - объяснила Елена.
По ее словам, настоящим профессионалом является Злата Огневич. Она, как говорит Украинец, "может спеть что угодно". Правда, другое мнение у эксперта о Тринчер и Дорофеевой. Она раскритиковала их за их манеру исполнения песен.
"Я не понимаю, в чем прикол. Ну зачем все время так гугнявить? То ли это они специально делают, то ли они как-то такую фишку поймали. И это меня раздражает, я не могу!" - подчеркнула преподавательница.
Еще одним профессионалом своего дела она считает Дмитрия Монатика. Он, по ее мнению, прекрасно поет и делает это "легко".
"Я всегда задаю вопрос своим ученикам: в чем измеряется профессионализм танцора или певца? В легкости, в том, что какая бы это ни была песня, она звучит легко на уши и нет ощущения, что тебе хочется ему помочь", - добавила Украинец.
Напомним, ранее Елена Украинец назвала певицу, которая ей больше всего не нравится. Оказалось, что это Klavdia Petrivna. Преподавательница заявила, что не может терпеть голос исполнительницы.