Проблемы со здоровьем обострились из-за службы мужчины в ВСУ.

Украинская певица Наталка Карпа откровенно рассказала о проблемах со здоровьем у ее мужа - военного Евгения Терехова. Исполнительница отметила, что из-за болезней любимого, ему нужна операция.

Артистка пожаловалась, что избранник совсем не беспокоится о своем здоровье. У Терехова была 2 группа инвалидности, но он добился изменения ее на 3, чтобы пополнить ряды ВСУ. До этого Евгений уже 8 лет воевал в зоне АТО. Во время боевого задания он получил ранение головы. Вследствие этого ему пришлось установить титановую пластину в череп. Более того, позже из-за многочисленных грыж медики установили ему медицинскую сетку.

"Евгений действующий воин. Несмотря на его ранения. У него была 2 группа инвалидности и он очень хотел, чтобы его перевели на третью, чтобы он мог пойти воевать. У него в голове титановая пластина, а в животе - сетка, которая держит его корсет, потому что у него из-за большого поднятия веса появилось несколько грыж", - поделилась Карпа.

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Даже после нескольких операций военный продолжил службу. Проблемы со здоровьем обострились и сейчас Евгению, по словам артистки, снова требуется хирургическое вмешательство. Врачи должны зафиксировать сетку в брюшной полости.

"Надо сделать операцию, эту сетку поставить на место, чтобы как-то лучше ее вмонтировать, чтобы не было проблем с защемлением. Это может быть в любой неудачный момент. У него такое было, когда почти неделю сидели в лесу, Кременная, а он говорит: "от того, как я сработаю зависит и жизнь моих подопечных, а у меня рубит давление двести". Говорит, что "я знаю, я чувствую, а сделать ничего не могу, потому что у нас есть своя определенная задача", - отметила певица.

К слову, супруги в браке с 2016 года. Через три года после бракосочетания у них родился первенец - дочь Злата.

Напомним, ранее Наталка Карпа ответила, есть ли у Потапа, Винника и Дорна будущее на украинской сцене. А также она назвала артистов, которыми восхищается.

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