Парень подчеркивает, что стоит начинать с себя.

Украинский певец MELOVIN, который в этом году является конкурсантом Нацотбора на "Евровидение 2024", рассказал о своем отношении к украинцам, которые до сих пор не перешли на государственный язык. Об этом парень откровенно сказал в интервью блогеру Богдану Беспалову в рамках сотрудничества с OBOZ.UA., которое он опубликовал у себя на YouTube-канале.

Сначала певец отметил, что не считает правильным указывать кому-то, что он или она должны делать. Поэтому ответил так:

"Я считаю, каждый сам решает, как ему жить и что ему слушать, с какими вообще базовыми морально-этическими штуками жить. Для меня это не ок. Вообще не ок. Для меня было ок перейти на украинский язык и понять, что я был такой же обрусевший одессит, как и все одесситы. Травить людей за язык я не собираюсь".

MELOVIN добавляет, что стоит всегда начинать с личной трансформации, прежде чем искать предателей. Поэтому не будет поддерживать большинство в забросах, что сейчас нужно говорить исключительно на украинском.

"Я не из тех, кто будет кричать: "Почему не государственной?!" Это ваше дело. Мне самое главное, чтобы люди понимали, что надо начинать только с себя. Не вот это искать "А что на болотах?, "А что у кого-то?", а начинать с себя! Не искать предательство где-то, а найти предательство в себе. Потому что именно с нас начинается этот, на самом деле абсолютно понятный, но хаос", – прокомментировал артист.

Напомним, певец MELOVIN давно перешел на украинский язык и поддерживает армию. Однако недавно он признавался, что боится идти воевать.

Парень активно продолжает свою певческую карьеру и во второй раз хочет представлять Украину на песенном конкурсе "Евровидение". В этом году MELOVIN выступит на Нацотборе с песней "Dreamer" 3 февраля 2024 года.

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