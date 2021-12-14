Монро показала несколько новых фотографий.

Травести-дива Монро опубликовала в своем инста-блоге несколько фотографий, на которых она предстала в необычных образах.

На одном из фото звезда позирует в блестящем топике и в парике с прямыми блондинистыми локонами. Дополнила она такой дерзкий образ ярким макияжем с акцентом на глаза. Отметим, что на фото можно рассмотреть подтянутый пресс Монро.

На другом фото шоувумен предстала в красном мини-платье, которое дополнила колготками в сеточку и босоножками на высоком каблуке. В этот раз Монро уже надела привычный парик с вьющимися локонами. Интересно, что в кадре звезда сидит на стуле и выдвигает стройные ножки вперед.

"Красоточка", "Такая юная в этом образе", "Женственнее всех женщин", "Обожаю твои образы - такие яркие и такие разнообразные", "Прекрасная", - пишут поклонники в комментариях.

Напомним, ранее Монро показала себя без парика и яркого макияжа.

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Автор: Диана Могилевич