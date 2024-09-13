Тоня Матвиенко вместе с мужем улетела за границу (фото)

Сейчас они находятся в Нью-Йорке.

Украинская певица Тоня Матвиенко продемонстрировала, как проводит время за границей вместе со своим мужем, музыкантом Арсеном Мирзояном.

На этот раз артисты посетили Нью-Йорк, где проводили акцию по сбору донатов на Вооруженные силы Украины. Стоит отметить, что пара активно поддерживает украинские войска и занимается сбором средств, устраивая благотворительные концерты по всему миру.

Между выступлениями они смогли найти время для себя и прогуляться по городу, объединяя полезное с приятным. В частности, Арсен и Тоня наслаждались видами мегаполиса и запечатлели этот момент на фотографии, где целуются на фоне городской панорамы. Затем они поделились черно-белым снимком, сделанным уже в самом городе.

Видео дня

Кроме того, в своем Instagram Тоня показала, как восстанавливала силы, лежа на траве после напряженных концертов. Впоследствии она также поделилась вечерними видами Нью-Йорка.

Напомним, ранее известный украинский певец признался, крутил ли роман с Тоней Матвиенко.

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