Пара была в браке 5 лет.

Украинские артисты Тоня Матвиенко и Арсен Мирзоян состояли в официальном браке 5 лет. У пары есть дочь Нина, которую назвали в честь звездной бабушки Нины Матвиенко.

Супруги крайне редко говорили о своей личной жизни. Поэтому новость об их разводе стала, мягко говоря, шокирующей.

Блогер и стендапер из Днепра Николай Зырянов в выпуске шоу "Львы на джипе" сообщил, что пара рассталась. Причину он не назвал. Да и сами Тоня и Арсен пока никак не прокомментировали это.

Впрочем, Матвиенко уже как-то намекала на то, что думает о разводе. В одном из интервью она сказала, что у нее были мысли расстаться с Мирзояном, но тогда он сделал все возможное для того, чтобы сохранить их отношения.

Напомним, ранее о своем разводе сообщили Надя Дорофеева и Владимир Дантес.

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