"Не дождетесь", - сказала Матвиенко.

На днях в сети появились слухи о разводе украинских артистов Тони Матвиенко и Арсена Мирзояна. А причиной тому стало высказывание комика Николая Зырянова, который в эфире программы "Львы на джипе" сообщил об их расставании.

При этом на тот момент ни Матвиенко, ни Мирзоян никак не комментировали свои отношения и тем более развод.

Издание "Сегодня" обратилось за комментарием к самой Тоне. У нее спросили, правда ли то, что она разводится с Мирзояном спустя пять лет брака.

"Не правда! Не дождетесь", - ответила Матвиенко.

Напомним, Тоня и Арсен поженились в 2017 году. В браке у них родилась дочь Нина, которую назвали в честь звездной бабушки Нины Матвиенко. Также у них есть дети от предыдущих браков.

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