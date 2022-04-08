Мужчину застрелили во время зверств в Буче.

Опальная телеведущая Регина Тодоренко долго молчала о войне в Украине. Накануне вторжения России в нашу страну она намекнула на дружбу между двумя странами, а потом и вовсе резко стала аполитичной.

Совсем недавно, после введенных санкций против России, Регина призналась, что в ее семье наложено вето на политические темы, ведь у них с супругом, российским певцом Владом Топаловым разные взгляды на ситуацию. А подобные разговоры, по ее словам, разрушают их брак.

Впрочем, Тодоренко молчала и до сегодняшнего дня, пока не стало известно об убийстве оккупантами ее экс-бойфренда Алика. Российские захватчики во время зверств в Буче расстреляли его в затылок, а тело нашли только после того, как начали "зачищать" город.

Так, в своем Instagram Регина опубликовала свечу и написала: "Уж сколько их упало в эту бездну, разверстую вдали. Настанет день, когда и я исчезну с поверхности земли".

Напомним, ранее Игорь Кондратюк пристыдил Тодоренко, Повалий и Лорак за поддержку войны.

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