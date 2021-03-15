Кунаки засветила растяжки / instagram.com/tinakunakey
Известная модель Тина Кунаки опубликовала в Instagram черно-белое пляжное фото.
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Девушка позирует в раздельном купальнике на пляже. При этом Тина распустила свои кудрявые локоны. Стоит отметить, что у Кунаки красивая фигура, но есть растяжки на бедрах. Впрочем она их абсолютно не стесняется.
Поклонники модели часто пишут в комментариях о том, что она выглядит потрясающе. С учетом того, что Тина мама маленькой дочки Амазони.
Кунаки засветила растяжки / instagram.com/tinakunakey
Кто такая Тина Кунаки:
- Тина Кунаки родилась в французском городе Тулузе в 1997 году
- Сегодня Тина является представительницей нескольких самых известных модельных домов Европы, в числе которых Dior и Louis Vuitton
- В 2018 году Тина стала женой известного французского актера Венсана Касселя
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