Модель показала пляжное фото.

Известная модель Тина Кунаки опубликовала в Instagram черно-белое пляжное фото.

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Девушка позирует в раздельном купальнике на пляже. При этом Тина распустила свои кудрявые локоны. Стоит отметить, что у Кунаки красивая фигура, но есть растяжки на бедрах. Впрочем она их абсолютно не стесняется.

Поклонники модели часто пишут в комментариях о том, что она выглядит потрясающе. С учетом того, что Тина мама маленькой дочки Амазони.

Кто такая Тина Кунаки:

Тина Кунаки родилась в французском городе Тулузе в 1997 году

Сегодня Тина является представительницей нескольких самых известных модельных домов Европы, в числе которых Dior и Louis Vuitton

В 2018 году Тина стала женой известного французского актера Венсана Касселя

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Автор: Диана Могилевич