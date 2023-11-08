Новой серией фото она свела поклонников с ума.

Украинская певица Тина Кароль взбудоражила своих поклонников новой фотосессией, в рамках которой позировала в очень сексуальном образе. Она надела шелковую юбку длины макси и майку, которую слегка задрала.

В кадре Кароль позировала без нижнего белья, а приоткрытый животик только расшевелил фантазию пользователей сети.

На лицо знаменитость нанесла легкий макияж. Волосы она решила оставить распущенными. В целом ее образ получился гармоничным и очень горячим.

Видео дня

"Роковое соблазнение", - подписала фотоснимки артистка.

Как отреагировали пользователи сети

"Огонь"

"Какая шикарная Тина"

"Невероятная"

"Мамма мия"

"Ты очень красивая"

Тина Кароль - последние новости

Недавно Тина Кароль выпустила песню "Не святі", а вскоре и клип к этому хиту. Поклонники с восторгом отреагировали на новую работу артистки и сказали, что новый образ ей к лицу.

При этом блогер Богдан Беспалов обвинил Кароль в плагиате. Он отметил сходство обложки Кароль к новой песни с обложкой Ани Лорак к ее треку "Я жива". Сама певица никак на это не отреагировала.

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