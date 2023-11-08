Украинская певица Тина Кароль взбудоражила своих поклонников новой фотосессией, в рамках которой позировала в очень сексуальном образе. Она надела шелковую юбку длины макси и майку, которую слегка задрала.
В кадре Кароль позировала без нижнего белья, а приоткрытый животик только расшевелил фантазию пользователей сети.
На лицо знаменитость нанесла легкий макияж. Волосы она решила оставить распущенными. В целом ее образ получился гармоничным и очень горячим.
"Роковое соблазнение", - подписала фотоснимки артистка.
Как отреагировали пользователи сети
- "Огонь"
- "Какая шикарная Тина"
- "Невероятная"
- "Мамма мия"
- "Ты очень красивая"
Тина Кароль - последние новости
Недавно Тина Кароль выпустила песню "Не святі", а вскоре и клип к этому хиту. Поклонники с восторгом отреагировали на новую работу артистки и сказали, что новый образ ей к лицу.
При этом блогер Богдан Беспалов обвинил Кароль в плагиате. Он отметил сходство обложки Кароль к новой песни с обложкой Ани Лорак к ее треку "Я жива". Сама певица никак на это не отреагировала.