Певица Тина Кароль заинтриговала фанатов новым постом в Instagram. Она поделилась кадрами с новой фотосессии, а в описании под снимками звезда оставила такой текст:
"Побачитись, вивчати та рахувати нові зморшки твої. В них твій досвід, твій шлях, який поважаю і люблю. Пробач, що не поруч, коли страждає душа, та я буду поруч, коли ми зберемось святкувати життя!".
На новых фото певица позировала в кожаном тренче посреди пустого зала театра. Вероятно, Кароль примерила плащ на обнаженное тело, ведь можно заметить, что под ним будто бы и действительно ничего нет. Однако в этот раз певица поразила фанов не только своей красотой.
Комментаторы думают, что Кароль намекает на новую песню или же готовит какой-то необычный проект. По мнению пользователей, слова, которые певица оставила в описании, могут стать строками ее очередного хита. Юзеры пишут:
- "Надеюсь, что это строки из новой песни"
- "Это точно строки из новой песни. Теперь ждем очень сильно"
- "Почему это так красиво?"
- "Будем праздновать жизнь вместе!"
- "Невероятные слова, вы умеете держать интригу!".
Напомним, недавно таролог заявила, что у Кароль может быть влиятельный покровитель. По мнению Яны Пасынковой, певицу уважают в шоу-бизнесе, но мужчину, который ей якобы помогает, уважают еще больше.