Звезда поделилась не только новыми фото, а еще и написала несколько предложений, которые заинтересовали ее поклонников.

Певица Тина Кароль заинтриговала фанатов новым постом в Instagram. Она поделилась кадрами с новой фотосессии, а в описании под снимками звезда оставила такой текст:

"Побачитись, вивчати та рахувати нові зморшки твої. В них твій досвід, твій шлях, який поважаю і люблю. Пробач, що не поруч, коли страждає душа, та я буду поруч, коли ми зберемось святкувати життя!".

На новых фото певица позировала в кожаном тренче посреди пустого зала театра. Вероятно, Кароль примерила плащ на обнаженное тело, ведь можно заметить, что под ним будто бы и действительно ничего нет. Однако в этот раз певица поразила фанов не только своей красотой.

Видео дня

Комментаторы думают, что Кароль намекает на новую песню или же готовит какой-то необычный проект. По мнению пользователей, слова, которые певица оставила в описании, могут стать строками ее очередного хита. Юзеры пишут:

"Надеюсь, что это строки из новой песни"

"Это точно строки из новой песни. Теперь ждем очень сильно"

"Почему это так красиво?"

"Будем праздновать жизнь вместе!"

"Невероятные слова, вы умеете держать интригу!".

Напомним, недавно таролог заявила, что у Кароль может быть влиятельный покровитель. По мнению Яны Пасынковой, певицу уважают в шоу-бизнесе, но мужчину, который ей якобы помогает, уважают еще больше.

Вас также могут заинтересовать новости: