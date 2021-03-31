Кароль показала лицо без макияжа / instagram.com/tinakarol_fantina
Украинская певица Тина Кароль предстала на фотографии крупным планом и без макияжа.
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Фанаты пришли в восторг от внешнего вида Тины. Они забросали ее положительными комментариями.
"Ничего себе, какая красивая", "Настоящая", "Великолепная женщина", "Натуральная красота завораживает", "Глаз не отвести", - пишут поклонники.
Кароль показала лицо без макияжа / instagram.com/tinakarol_fantina
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