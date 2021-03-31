Фото появилось на фан-странице в Instaagram.

Украинская певица Тина Кароль предстала на фотографии крупным планом и без макияжа.

Читайте такжеОбнаженная Деми Роуз позировала на сене

Фанаты пришли в восторг от внешнего вида Тины. Они забросали ее положительными комментариями.

"Ничего себе, какая красивая", "Настоящая", "Великолепная женщина", "Натуральная красота завораживает", "Глаз не отвести", - пишут поклонники.

Другие новости УНИАН:

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: Диана Могилевич