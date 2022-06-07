Артистка в рамках благотворительного концертного тура прибыла в Италию.

Украинская певица Тина Кароль сейчас ездит по миру и дает концерты в поддержку своей страны. Средства, собранные в ходе мероприятий, звезда отдает на благотворительность - для ВСУ, волонтеров и беженцев.

У себя в Instagram-аккаунте звезда показала кадры с последнего выступления.

Кроме того, певица посетила Ватикан и праздничную службу Папы Римского в Соборе Святого Петра по случаю праздника католической Святой Троицы. Там Кароль помолилась за мир в Украине.

Напомним, 67-летний отец Тины Кароль пошел служить, певица объяснила причину его поступка.

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