Тина Кароль, Дмитрий Комаров и Ирина Федишин: как на карантине отдыхают украинские звезды (видео)

Ведущий Комаров из-за пандемии фактически застрял на одном месте, а певица Кароль написала альбом.

Звезды украинского шоу-бизнеса рассказали, как проводят лето во время карантина из-за пандемии коронавируса.

Читайте такжеТина Кароль в эффектном красном платье показала пышную грудь в откровенном декольте (фото)Как говорится в сюжете ТСН, этот год действительно научил всех заранее ничего не планировать.

«Потому что даже надежды на отдых этим летом рассыпались, словно песок на пляже – сквозь пальцы. За рубежом провести свой отпуск теперь решатся лишь 4% из опрошенных: на 13 меньше, чем до карантина. И украинский шоубиз – не исключение», – говорится в сюжете.

Отмечается, что ведущий Дмитрий Комаров из-за пандемии фактически застрял на одном месте: «Я никогда так долго не видел свою жену».

Этим летом пара старается больше времени проводить вместе и путешествовать по Украине.

Певица Ирина Федишин с семьей полетала на воздушном шаре и отдохнула в Карпатах.

А вот Тина Кароль этим летом работает: «Я очень активная женщина. У меня должно все работать... Я за это время написала альбом».

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