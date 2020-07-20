Тина Кароль, Дмитрий Комаров и Ирина Федишин: как на карантине отдыхают украинские звезды (видео)
Звезды украинского шоу-бизнеса рассказали, как проводят лето во время карантина из-за пандемии коронавируса.
Читайте такжеТина Кароль в эффектном красном платье показала пышную грудь в откровенном декольте (фото)Как говорится в сюжете ТСН, этот год действительно научил всех заранее ничего не планировать.
«Потому что даже надежды на отдых этим летом рассыпались, словно песок на пляже – сквозь пальцы. За рубежом провести свой отпуск теперь решатся лишь 4% из опрошенных: на 13 меньше, чем до карантина. И украинский шоубиз – не исключение», – говорится в сюжете.
Отмечается, что ведущий Дмитрий Комаров из-за пандемии фактически застрял на одном месте: «Я никогда так долго не видел свою жену».
Этим летом пара старается больше времени проводить вместе и путешествовать по Украине.
Певица Ирина Федишин с семьей полетала на воздушном шаре и отдохнула в Карпатах.
А вот Тина Кароль этим летом работает: «Я очень активная женщина. У меня должно все работать... Я за это время написала альбом».
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