О романе Оли Поляковой и Макса Ежова ходят слухи уже не первый год.

Украинский хореограф Макс Ежов был партнёром певицы Оли Поляковой на "Танцах со звездами". После окончания проекта он стал одним из танцоров ее шоу-балета. Так, они много времени проводят вместе и часто появляются на публике. Все это стало поводом для домыслов поклонников.

Макс решил отреагировать на слухи на YouTube-канале Agasi show.

"Нет, у меня с Поляковой романа точно нет. И у Поляковой со мной романа нет. Мы общаемся, я работаю у нее. Если нас видели в одной компании, это совершенно нормально, потому что после концерта мы собираемся коллективом. Я никогда не оправдываюсь. Хотите говорить обо мне – говорите", - сказал Макс.

Читайте такжеАни Лорак обвинили в чрезмерном использовании фотошопа (фото)Также он отметил, что общается с семьей певицы и может провести время с ее дочерьми - Машей и Алисой.

Кроме того, Макс Ежов был одним из участников второго сезона шоу "Холостячка". Но еще на первой церемонии роз после вечеринки главная героиня шоу Злата Огневич не дала ему бутоньерку. Поэтому артист отправился домой.

Напомним, ранее Оля Полякова в прозрачном боди ошарашила поклонников.

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Автор: Диана Могилевич