Телеведущая растрогала теплыми словами, адресованными отцу.

Звезда канала "Украина" и многих сериалов украинского производства Лилия Ребрик показала в Instagram-блоге своего отца. Актриса рассказала трогательную историю из детства.

"В детстве, когда я боялась засыпать в темноте, ты держал меня за руку. Когда уставала ходить пешком, ты брал меня на "копки-баранки". Ты поддержал меня, когда я выбрала гимнастику вместо балета. Ты встречал меня из школы, когда я возвращалась после уроков. Ты жарил самый вкусный картофель. Ты слушал мою игру на фортепиано и искренне восхищался, даже когда я играла колыбельную как марш. К тебе я всегда бежала поделиться тайнами, пожаловаться и просто почувствовать себя маленькой беззащитной девочкой. Ты всегда пробовал приготовленные мной блюда и говорил, что это самое вкусное из того, что можно себе представить", - написала Ребрик.

Лилия рассказала, что именно папа - тот человек, который стоял и стоит во главе семейства, и именно за ним остается последнее слово на "семейном совете".

"Вот и сейчас, в самый трудный момент для нашей страны, для всех украинцев и для нашей семьи, ты рядом и снова держишь меня за руку, как тогда в детстве в полной темноте, как тогда, обнимаешь", - обратилась к отцу Лилия Ребрик.

Напомним, Тина Кароль пообещала приехать с концертом в Мариуполь.

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