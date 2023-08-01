Кто-то охотно говорит о тайном романе, а кто-то даже не хочет о нем вспоминать / скриншоты

Украинские артисты не часто скрывают от фанов подробности своей личной жизни. Однако случаются ситуации, которые остаются за кадром. К примеру, некоторые звезды крутили романы и удачно скрывали это от публики. Самые интересные истории любви назвал "Музвар"

Мишель Андраде и Никита Ломакин

Артисты не скрывали, что между ними был роман. Однако они мало рассказывали о своих отношениях, потому многие фанаты попросту упустили тот факт, что когда-то Андраде встречалась с Ломакиным.

Мишель Андраде и Никита Ломакин / скриншоты

Они познакомились в 2013 году на съемках талант-шоу. Артисты встречались 5 лет, но расстались. Ломакин комментировал отношения с Андраде так: "Мы с Мишель пережили вместе достаточно трудных моментов, которые оставили внутри множество шрамов, но, смотря на них столько времени, мы признали свои ошибки и продолжаем любить".

Владимир Дантес и Светлана Тарабарова

Оказывается, артисты закрутили роман на "Фабрике звезд". Тарабарова рассказывала, что рассталась с Дантесом на "плохой ноте". После разрыва отношений они даже не здоровались друг с другом. Сейчас обиды себя изжили, а потому они улыбаются при встрече, но говорить о дружбе все равно сложно.

Владимир Дантес и Светлана Тарабарова / скриншоты

По словам Тарабаровой, она и Дантес были "маленькими". Певица считает, что они не подошли друг-другу, так как оба являются обладателями "огненного" характера. 

TAYANNA и Филипп Коляденко

Певица и солист группы KADNAY практически ничего не говорили о своих отношениях. И если TAYANNA хотя бы не опровергала информацию о романе, который разгорелся во время Нацотбора на Евровидение несколько лет назад, то сам Филипп Коляденко ничего не рассказывает.

TAYANNA и Филипп Коляденко / скриншоты

По словам певицы, именно она была инициатором разрыва отношений. TAYANNA не захотела "обременять" артиста, который младше ее на восемь лет, семьей и ребенком.

Напомним, ранее Дантес рассказал, как выезжает за границу. Артист отметил, что он помогает собирать деньги для помощи ВСУ, а потому ему дают возможность пересекать границу.

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