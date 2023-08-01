Некоторые романы длились несколько лет.

Украинские артисты не часто скрывают от фанов подробности своей личной жизни. Однако случаются ситуации, которые остаются за кадром. К примеру, некоторые звезды крутили романы и удачно скрывали это от публики. Самые интересные истории любви назвал "Музвар".

Мишель Андраде и Никита Ломакин

Артисты не скрывали, что между ними был роман. Однако они мало рассказывали о своих отношениях, потому многие фанаты попросту упустили тот факт, что когда-то Андраде встречалась с Ломакиным.

Они познакомились в 2013 году на съемках талант-шоу. Артисты встречались 5 лет, но расстались. Ломакин комментировал отношения с Андраде так: "Мы с Мишель пережили вместе достаточно трудных моментов, которые оставили внутри множество шрамов, но, смотря на них столько времени, мы признали свои ошибки и продолжаем любить".

Владимир Дантес и Светлана Тарабарова

Оказывается, артисты закрутили роман на "Фабрике звезд". Тарабарова рассказывала, что рассталась с Дантесом на "плохой ноте". После разрыва отношений они даже не здоровались друг с другом. Сейчас обиды себя изжили, а потому они улыбаются при встрече, но говорить о дружбе все равно сложно.

По словам Тарабаровой, она и Дантес были "маленькими". Певица считает, что они не подошли друг-другу, так как оба являются обладателями "огненного" характера.

TAYANNA и Филипп Коляденко

Певица и солист группы KADNAY практически ничего не говорили о своих отношениях. И если TAYANNA хотя бы не опровергала информацию о романе, который разгорелся во время Нацотбора на Евровидение несколько лет назад, то сам Филипп Коляденко ничего не рассказывает.

По словам певицы, именно она была инициатором разрыва отношений. TAYANNA не захотела "обременять" артиста, который младше ее на восемь лет, семьей и ребенком.

Напомним, ранее Дантес рассказал, как выезжает за границу. Артист отметил, что он помогает собирать деньги для помощи ВСУ, а потому ему дают возможность пересекать границу.

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