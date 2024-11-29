Певица попозирует в новом образе / коллаж УНИАН, скриншот Instagram

Украинская певица Tayanna поделилась с поклонниками серией атмосферных фотографий, где позирует в блестящем костюме, заряжая всех новогодним настроением.

40-летняя исполнительница выбрала для съемки эффектный образ: декольтированный топ, расшитый блестками, и длинные перчатки. Элегантная Tayanna позирует на фоне стены, излучая женственность и уверенность.

"У нас получилось очень красиво и празднично", - подписала фото звезда, которая, похоже, уже активно готовится к встрече Нового года.

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Tayanna позирует в блестящем костюме / Скриншот Instagram

Реакция соцсетей:

  • "Невероятная!"
  • "Настоящая королева!"
  • "Волшебная!"
  • "Красавица!"

Интересно, что Tayanna известна своим стремлением сохранять натуральную красоту. Ранее она рассказывала об отказе от ботокса и делилась лайфхаками по уходу за лицом. Похоже, певица нашла идеальный баланс между уходом за собой и естественностью, что позволяет ей выглядеть прекрасно в любом возрасте.

Напомним, 40-летняя певица Tayanna рассказала о причинах, почему ей до сих пор не удалось построить крепкие отношения.

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