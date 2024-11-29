Украинская певица Tayanna поделилась с поклонниками серией атмосферных фотографий, где позирует в блестящем костюме, заряжая всех новогодним настроением.
40-летняя исполнительница выбрала для съемки эффектный образ: декольтированный топ, расшитый блестками, и длинные перчатки. Элегантная Tayanna позирует на фоне стены, излучая женственность и уверенность.
"У нас получилось очень красиво и празднично", - подписала фото звезда, которая, похоже, уже активно готовится к встрече Нового года.
Реакция соцсетей:
- "Невероятная!"
- "Настоящая королева!"
- "Волшебная!"
- "Красавица!"
Интересно, что Tayanna известна своим стремлением сохранять натуральную красоту. Ранее она рассказывала об отказе от ботокса и делилась лайфхаками по уходу за лицом. Похоже, певица нашла идеальный баланс между уходом за собой и естественностью, что позволяет ей выглядеть прекрасно в любом возрасте.
Напомним, 40-летняя певица Tayanna рассказала о причинах, почему ей до сих пор не удалось построить крепкие отношения.