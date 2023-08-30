Он добавил, что дружил с музыкантом из России еще до 2014 года.

Лидер группы "Антитела" Тарас Тополя рассказал, что в России у него был близкий друг - лидер группы "Смысловые галлюцинации" Сергей Бобунец. Они долгое время тесно общались, однако как сейчас обстоят дела с их дружбой - неизвестно.

В интервью Славе Демину Тополя признался, что до 2014 года он даже работал над совместной песней с Бобунцем. Артист говорит, что ему не стыдно за дружбу с гражданином страны-агрессора и песни на русском тоже.

Однако после 2014 года, когда Россия незаконно аннексировала Крым и развязала войну на Донбассе, он разорвал любые связи с этой страной, несмотря на то, что его приглашали на концерты и фестивали.

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"Мы тогда рассматривали возможность открыть для себя российский рынок. И русскоязычная песня стала успешной. Она занимала первые места на "Нашем радио" в чартах. С этой песней нас позвали на "Нашествие" в 2014 году, куда мы не поехали, потому что началась аннексия Крыма и война на Донбассе. Я могу говорить на русском, я могу писать песни на русском, но я этого принципиально не делаю", - сказал Тополя.

Он добавил, что в тот же период он близко дружил с Бобунцем, но, по словам Тополи, именно 2014 год все изменил.

Известно, что Бобунец поддерживает преступный режим Кремля и агрессию диктатора Владимира Путина.

"Мы полностью закрыли для себя Россию после 2014-го. Более того, мы делали кавер со "Смысловыми галлюцинациями", мы дружили с Сергеем Бобунцем, у нас были довольно близкие отношения, но 2014 год все изменил", – поделился Тополя.

Отметим, Тарас Тополя в начале полномасштабного российского вторжения вступил в ряды ВСУ. Изначально он был парамедиком, а потом защищал нашу страну на фронте.

Напомним, ранее Тарас Тополя ответил на упреки про "особые" условия для артистов в ВСУ.

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