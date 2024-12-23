Несмотря на тяжелые времена, украинцы продолжают находить силы для радости и поддержки друг друга. Певица Светлана Тарабарова вместе со своей маленькой дочкой Полиной поделились фотографией, которая стала настоящим зарядом позитива для многих украинцев.
Звездная мама и ее малышка опубликовали трогательное и одновременно забавное фото, где Полина показывает, как в семье Тарабаровых преодолевают трудности. Девочка устроила веселое танцевальное шоу под песню "Мені казково", которую поет ее мама.
Фото было опубликовано в Instagram. Многие пользователи отметили, как этот маленький танец стал настоящим символом стойкости и силы духа украинского народа.
Отметим, что Светлана воспитывает троих детей вместе с мужем - 6-летнего Ивана, 4-летнюю Марию и 2-летнюю Полину. Известная певица уже не раз подчеркивала, как важно находить радость в простых вещах, поддерживать родных и не сдаваться в трудные времена.
Реакция соцсетей:
- "Моя любовь"
- "Божечки, какая же красивая"
- "Поля уже так танцует, когда вы успели вырасти"
- "Какая взрослая! И как долго тянется война!"
- "Оливьешечка уже не в трендах украинцев"
- "Какая принцесса, уже готовая актриса"
- "Какая артистичная Полинка"
- "Красавица"
- "Творческий ребенок!"
Напомним, Светлана Тарабарова очаровала сеть видео с сыном и дочками.