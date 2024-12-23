Певица на фото показала современные реалии.

Несмотря на тяжелые времена, украинцы продолжают находить силы для радости и поддержки друг друга. Певица Светлана Тарабарова вместе со своей маленькой дочкой Полиной поделились фотографией, которая стала настоящим зарядом позитива для многих украинцев.

Звездная мама и ее малышка опубликовали трогательное и одновременно забавное фото, где Полина показывает, как в семье Тарабаровых преодолевают трудности. Девочка устроила веселое танцевальное шоу под песню "Мені казково", которую поет ее мама.

Фото было опубликовано в Instagram. Многие пользователи отметили, как этот маленький танец стал настоящим символом стойкости и силы духа украинского народа.

Видео дня

Отметим, что Светлана воспитывает троих детей вместе с мужем - 6-летнего Ивана, 4-летнюю Марию и 2-летнюю Полину. Известная певица уже не раз подчеркивала, как важно находить радость в простых вещах, поддерживать родных и не сдаваться в трудные времена.

Реакция соцсетей:

"Моя любовь"

"Божечки, какая же красивая"

"Поля уже так танцует, когда вы успели вырасти"

"Какая взрослая! И как долго тянется война!"

"Оливьешечка уже не в трендах украинцев"

"Какая принцесса, уже готовая актриса"

"Какая артистичная Полинка"

"Красавица"

"Творческий ребенок!"

Напомним, Светлана Тарабарова очаровала сеть видео с сыном и дочками.

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