Певица рассказала, что в такие времена стоит зарядиться позитивом / скриншот Instagram

Несмотря на тяжелые времена, украинцы продолжают находить силы для радости и поддержки друг друга. Певица Светлана Тарабарова вместе со своей маленькой дочкой Полиной поделились фотографией, которая стала настоящим зарядом позитива для многих украинцев.

Звездная мама и ее малышка опубликовали трогательное и одновременно забавное фото, где Полина показывает, как в семье Тарабаровых преодолевают трудности. Девочка устроила веселое танцевальное шоу под песню "Мені казково", которую поет ее мама.

Фото было опубликовано в Instagram. Многие пользователи отметили, как этот маленький танец стал настоящим символом стойкости и силы духа украинского народа.

Видео дня

Дочь Светланы позирует возле елки / скриншот Instagram

Отметим, что Светлана воспитывает троих детей вместе с мужем - 6-летнего Ивана, 4-летнюю Марию и 2-летнюю Полину. Известная певица уже не раз подчеркивала, как важно находить радость в простых вещах, поддерживать родных и не сдаваться в трудные времена.

Реакция соцсетей:

  • "Моя любовь"
  • "Божечки, какая же красивая"
  • "Поля уже так танцует, когда вы успели вырасти"
  • "Какая взрослая! И как долго тянется война!"
  • "Оливьешечка уже не в трендах украинцев"
  • "Какая принцесса, уже готовая актриса"
  • "Какая артистичная Полинка"
  • "Красавица"
  • "Творческий ребенок!"

Напомним, Светлана Тарабарова очаровала сеть видео с сыном и дочками.

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