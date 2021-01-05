По данным СМИ, актриса находится в больнице в тяжелом состоянии.

Представители американской актрисы и модели Тани Робертс, которая исполнила роль девушки Джеймса Бонда в фильме "Вид на убийство", опровергли ее смерть.

Об этом сообщает Associated Press.

Представитель актрисы заявил, что объявленная умершей кинозвезда по состоянию на 10:00 утра в понедельник, 4 января, (20:00 по Киеву) находится в тяжелом состоянии, но жива.

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Напомним, ранее портал TMZ со ссылкой на представителя актрисы сообщил, что в канун Рождества Робертс отправилась на прогулку со своими собаками. Вернувшись, она упала и получила тяжелую травму. После этого женщину госпитализировали, в больнице ее подключили к аппарату искусственного дыхания.

Таня Робертс получила широкую известность благодаря роли в фильме "Вид на убийство" 1985 года, где ее партнером и исполнителем главной роли был Роджер Мур. Также актриса снималась в таких картинах, как "Шина - королева джунглей", "Повелитель зверей" и "Почти беременна".

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Автор: Александр Топчий