Робертс умерла в 55 лет / Скриншот YouTube
Известная актриса Таня Робертс умерла 3 января в возрасте 65 лет.
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Об этом сообщает TMZ со ссылкой на представителя актрисы.
Отмечается, что после прогулки со своими собаками Таня вернулась домой и упала. В результате она получила тяжелую травму. Ее госпитализировали и подключили к аппарату ИВЛ. Несмотря на то через полторы недели она скончалась.
Кто такая Таня Робертс:
- Актриса была "девушкой Бонда" в фильме "Вид на убийство"
- Благодаря этой роли она получила широкую известность
- Ее партнером по фильму и исполнителем главной роли был Роджер Мур
- Также она снималась и в других культовых фильмах
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