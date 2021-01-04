Таня Робертс умерла в возрасте 65 лет.

Известная актриса Таня Робертс умерла 3 января в возрасте 65 лет.

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Об этом сообщает TMZ со ссылкой на представителя актрисы.

Отмечается, что после прогулки со своими собаками Таня вернулась домой и упала. В результате она получила тяжелую травму. Ее госпитализировали и подключили к аппарату ИВЛ. Несмотря на то через полторы недели она скончалась.

Кто такая Таня Робертс:

Актриса была "девушкой Бонда" в фильме "Вид на убийство"

Благодаря этой роли она получила широкую известность

Ее партнером по фильму и исполнителем главной роли был Роджер Мур

Также она снималась и в других культовых фильмах

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Автор: УНИАН