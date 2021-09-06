Макс Барских встречал участников на балконе.

Вчера, 5 сентября, состоялся первый эфир шоу "Танцы со звездами". Певец Макс Барских встречал участников на балконе.

Поклонники артиста в Instagram заявили, что смотрели первый выпуск шоу только ради него. Его засыпали комплиментами и отметили, что он держался очень уверенно. А также фанаты отметили его яркую личность.

"Лучший", "Какой красавец", "Ты прекрасный ведущий, не у каждого так получится справляться со своими обязанностями. Ты очень интересный, харизматичный, лучший", "Блин, ну нельзя таких красивый телеведущих назначать... потому что, все внимание зрителей будет приковано не на выступающих, а на него", "Роль ведущего тебе очень идёт, такой элегантный красавчик", - пишут фаны в комментариях.

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Автор: Диана Могилевич