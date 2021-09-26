Актер сделал откровенное признание.

Украинский актер, звезда сериала "Моя улюблена Страшко" Артур Логай впервые на всю страну заявил, что у него есть внебрачный сын.

В прямом эфире шоу "Танцы со звездами" он рассказал, что шесть лет назад познакомился с девушкой, с которой у него очень быстро завязались отношения. Так, они начали вместе жить и у них родился сын Герман. Но вскоре пара рассталась.

Сейчас Артур женат и воспитывает с супругой Евгений двухлетнего сына Льва. Актер говорит, что его сыновья знакомы и никто из них не страдает.

"Какие бы обстоятельства не были в жизни у взрослых, ребенок всегда должен чувствовать, что его любят и что он важен для обоих родителей. И мне хочется думать, что я хороший отец", - сказал Логай.

Артур Логай - украинский актер, который дебютировал в сериле "Колдуньи". В 2014 году он принимал участие в шоу "Х-фактор" и был в команде грузинской певицы Нино Катамадзе.

Популярность обрел после съемок в таких проектах как "Большие вуйки", "Коп из прошлого", "Моя улюблена Страшко", "Громада".

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Автор: Диана Могилевич