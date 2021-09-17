​​​​​​​Актер Артур Логай: На "Танцах со звездами" мы будем повышать планку, чтобы нас не могли догнать

Украинский актер Артур Логай в интервью УНИАН рассказал, как стал участником шоу "Танцы со звездами" и есть ли у него конкуренты на проекте, новом сериале "Моя любимая Страшко", своем персонаже в нем, о буллинге и отношении к "травле" других людей.

Артур, вы стали участником нового сезона шоу "Танцы со звездами". Как вы отреагировали на предложение принять участие проекте?

Удивился, обрадовался. Даже пошутил, спросив: "Уверены ли вы в том, что я танцор?". Предложение принял сразу.

А вы когда-то занимались танцами, или на проекте пришлось учить все с нуля?

Когда мне было лет семь, а это двадцать один год назад, я прозанимался танцами два месяца. Но, я думаю, что это не считается. Поэтому смело можно говорить, что нет. Никакого танцевального опыта у меня нет.

Что самое сложное в тренировочном процессе? Были какие-то травмы или случались курьезные ситуации?

Да, на репетициях пасадобля я неудачно приземлился на колени. Перед эфиром они уже вроде как начали заживать, но на прогоне во время прыжка я не успел подставить руку, опять приземлился на колено, и оно снова распухло. В результате выходил танцевать в эфире со стянутыми коленями, потому что они были очень опухшие. А партнерша моя за день до эфира оступилась на лестнице и танцевала пасадобль с подвернутой ногой.

Если вспоминать какие-то забавные истории, то моя партнерша Аня говорит, что каждую репетицию происходит какая-то "лажа".

Скажите, вы уже определили своего главного конкурента на проекте?

Сейчас мне тяжело с этим определиться. Нам хочется дожить до экватора проекта, когда половина участников покинут шоу. Тогда уже будет ясно, кто готов идти до конца.

Мне кажется, что конкурентоспособность определяет не то, насколько человек - танцор, а то, насколько он готов идти до конца. То есть, не "слиться" на полдистанции, не сказать, что устал, или что надоели бесконечные репетиции... Но мы точно готовы идти до конца!

Из-за репетиций вы много времени проводите в зале с партнершей. Как к этому относится ваша супруга? Не ревнует ли?

Нет, моя жена знакома с Аней. Она все понимает, поддерживает нашу пару, оказывает мне большую поддержку. Знаете, есть такое время, когда человека не нужно трогать. Вот, моя жена знает, когда нужно быть рядом, а когда не стоит мне о чем-то напоминать. Она дает мне время и возможность все успеть. Тем более у меня сейчас еще идут съемки с утра до вечера, и с вечера до ночи - репетиции. В час-два ночи заканчиваются репетиции, я еду домой, а в 6 утра встаю на съемки.

Кроме "Танцев со звездами" вы снимаетесь в проекте "Моя улюблена Страшко". Сериал рассказывает о девушке, которая стала "белой вороной". А вы когда-то сталкивались с буллингом?

Меня тяжело "забуллить", я могу пальцы откусить. Наверное, сталкивался, но тогда это по-другому называлось. Конечно, были попытки, но я всегда мог постоять за себя - как морально, так и физически. Я занимался спортом, некоторыми видами единоборств. Было такое, что старшие задирали, но я никогда не придавал этому значения. Такова жизнь.

Люди дают оценку друг другу, исходя из внешнего вида, социального статуса. Как бы не хотели многие от этого открещиваться, заметно, как люди смотрят на тех, кто ниже по социальному статусу или уровню достатка. Я знаю людей, которые пишут посты о толерантности, но проходя мимо бездомного человека, кривят носом и говорят: "Фу, воняет". И где же здесь толерантность? Она ведь распространяется на всех.

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Ваш сериальный герой также может подшутить над главной героиней и как раз из-за ее внешнего вида. В реальной жизни вы можете себе позволить кого-то обидеть?

Все зависит от уровня доверия в отношениях с людьми, с которыми я общаюсь. С друзьями у нас могут быть ужасные шутки, но мы от этого еще сильнее друг друга любим. Никто из нас не обижается на колкости.

Малознакомому человеку что-то сказать о внешнем виде у меня даже мысли не возникнет. Это вообще не мое дело. Если мое мнение спросят, то я постараюсь его максимально корректно высказать.

Обычно я прямо все говорю, но не всегда люди воспринимают это как просто ответ. Кто-то может подумать, что это "наезд". Могу резко ответить, но это не потому, что хочу обидеть человека. Просто я такой человек, я так общаюсь. Те, кто меня знают, те всегда понимают.

Что общего есть у вас и вашего сериального героя?

Мы оба веселые, однозначно. И всегда пытаемся найти выход из любой ситуации. С точки зрения профессии, я обязан найти точки соприкосновения с персонажем, чтобы мне было комфортно с ним работать. Так или иначе я нахожу похожие качества, ну, или иногда их себе придумываю. Еще могу ставить себя в похожие обстоятельства и думаю, как бы я себя повел. Так, чтобы я мог оправдать своего персонажа.

Замечаете ли вы проявление буллинга на проекте "Танцы со звездами"?

Мы никого не "травим". У нас нормальная хорошая команда. Мы все работаем на один результат. А есть ли у нас какие-то межличностные отношения, зависит от того, кто, как, с кем общается. Например, со Стасом Горуной мы можем "потравить" друг друга немножко. Просто потому, что мы друг другу это позволяем. С Аней - то же самое. У нас с ней доверительные в этом плане отношения. Никто ни на кого не обижается. Есть люди, с которыми больше общаемся, есть люди, с которыми меньше. Вот, как-то так.

Чем будете удивлять зрителей в следующих эфирах?

На этой недели мы будем танцевать венский вальс. Для меня это технически сложный танец. И история, которую мы расскажем, непростая.

Казалось, что венский вальс - это раз, два, три, но, на самом деле, нет. Все гораздо, гораздо сложнее. Во всяком случае, он мне дается намного сложнее, чем пасадобль. Удивлять будем нашим стремлением. И каждый эфир будем стараться повышать планку, чтобы нас не могли догнать.

Диана Могилевич

Автор: Диана Могилевич

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