Девушке пришлось делать срочную операцию.

Жена известного украинского актера и звезды студии "Квартал 95" Юрия Ткача - Виктория - пожаловалась на проблемы со здоровьем.

Оказалось, что у девушки образовались камни в почках. Из-за этого ей нужно было срочно обратиться к врачам.

"Ну, что, есть ли у меня тут такие же заводы, как и я, по производству камней в почках? Буду прощаться с моим малым размером в 1 см", - написала Виктория в своем Instagram и показала фото из больницы.

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Позже жена Ткача сообщила, что ее прооперировали. Сейчас состояние девушки улучшилось.

"Со мной все ок! Меня прооперировали и даже отпустили домой. В спокойном режиме, но я дома. Мне раздробили тот камешек, частично достали, а частично поставили такую трубку, через которую будут выходить остатки камешка. Такое себе ощущение, когда в тебе что-то там стоит, но от этого никуда не деться. Спасибо всем за поддержку", - сказала Виктория.

Напомним, недавно у звезды сериала "Школа" Лизы Василенко обнаружили неизлечимую болезнь. У 26-летней девушки диагностировали сахарный диабет первого типа.

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