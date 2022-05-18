Парень страдает от тремора рук.

Сын российской актрисы Анастасии Заворотнюк, 21-летний Майкл Стрюков рассказал, что страдает неизлечимой болезнью.

В комментарии КП он признался, что у него тремор рук, но откуда эта болезнь у него взялась он не знает. Кроме того, данный недуг может мешать ему в карьерном плане, так как Майкл играет на гитаре.

"Для гитариста такая себе особенность, а для блэк-металлиста лучше не придумаешь", – пошутил Майкл.

Стоит отметить, что Майкл Стрюков - это сын Анастасии Заворотнюк от первого брака с бизнесменом Дмитрием Стрюковым. Также в первом браке у нее родилась дочь Анна, которой уже 24 года. Затем пара развелась, и Заворотнюк вышла замуж за Петра Чернышева. В браке с ним у них родилась дочь Мила.

Напомним, ранее СМИ узнали новые подробности о лечении и состоянии онкобольной Заворотнюк.

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