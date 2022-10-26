По словам Амоса, забрать собаку было правильным решением.

Сын легендарного певца-тенора Андреа Бочелли рассказал, как раненый пес Джек из Купянска попал в их семью.

По словам Амоса Бочелли, у них есть друг Амед, который сейчас помогает украинцам, страдающим от войны. После того, как ВСУ освободили Купянск и нашли там пса Джека с контузией и осколочным ранением, Амед обнародовал фото питомца в своих социальных сетях с призывом помочь найти ему новую семью.

"Я слежу за Амедом в Instagram, я решил также помочь этой собаке, которую увидел на его странице. Как-то он опубликовал видео с Джеком и я решил его сразу забрать к себе", - поделился Амос в студии "Сніданку з 1+1".

Он добавил, что пса доставили в Италию в час ночи. Никто из его близких не ожидал, что Джек будет настолько большим. Но, по словам Амоса, все это ерунда, ведь пес оказался очень добрым.

"Это было очень классное решение. Это очень хорошая собака. Мы сразу поняли, что она - часть нашей семьи", - отметил Бочелли.

Напомним, ранее депутат Киевсовета Олесь Маляревич показал, как Андреа Бочелли встретился с псом Джеком.

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