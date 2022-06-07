Музыкант поддерживает военнослужащих своим творчеством.

Украинский певец Святослав Вакарчук, который после вторжения РФ вступил в ряды территориальной обороны, чтобы защищать свою Родину, воюет еще и на информационном фронте. Он поддерживает ВСУ, давая свои выступления. Отрывок одного из таких он опубликовал в своем Instagram-блоге.

Если "Місто Марії" - новейшая песня в моем репертуаре, то "Ой, чий то кінь стоїть" самая старшая. Я исполняю ее уже 45 лет", - написал Святослав.

"Спасибо вам, Святослав. Всегда ваши песни касались души и вызывали восхищения! А теперь узнаешь, что вы невероятно душевный человек и патриот нашей страны. Вы очень вдохновляете. Благословение вам и пусть Господь хранит вас", "Спасибо, что поддерживаете боевой дух наших защитников!", - пишут поклонники.

Напомним, Вакарчук в гражданской одежде прогулялся с мамой по Мукачево.

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