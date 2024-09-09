Регина Тодоренко неожиданно покинула Россию без детей и мужа

Она отправилась в Европу.

Украинская телеведущая Регина Тодоренко, которая много лет живет и работает в России, а также молчит о большой войне из-за политических разногласий с мужем-россиянином, покинула страну-агрессора.

В своих соцсетях телеведущая сообщила, что уехала во Францию без мужа и детей. Там она осуществила свою мечту и посетила концерт Джастина Тимберлейка.

И пока предательница радуется на концертах, Россия продолжает обстреливать ее родную Украину, где живут ее родители.

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"Я разрыдалась на концерте, когда он пел у меня на ладошке. Впечатления не передать словами, воспоминания останутся со мной на всю жизнь. Это был лучший концерт в моей жизни! Я плакала от счастья... Столько тепла исходило от него, столько света. Я восхищаюсь его уважительным и таким трепетным отношением ко всем зрителям", — отметила Тодоренко.

Позиция Регины Тодоренко по войне

С начала полномасштабной войны в Украине Регина называет себя "голубем мира", однако ничего конкретного она не говорит. Лишь единожды она сказала, что не хочет высказывать свою точку зрения, чтобы не ссориться с мужем Владом Топаловым.

Также в одной из своих песен она попрощалась со своими родителями, которые осуждают Путина и преступный режим Кремля.

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