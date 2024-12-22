Жена чемпиона мира по боксу Александра Усика не сдерживала эмоций после его триумфальной победы над британцем Тайсоном Фьюри. Она опубликовала в Instagram трогательные фотографии, на которых нежно обнимает и целует своего мужа.
"Поздравляю Украину с победой! Люблю!", - написала Екатерина, выражая свою гордость за мужа и его достижения.
На фотографиях видно, как Екатерина нежно обнимает Александра, а на одном из фото она нежно целует его в голову. Эти кадры полны любви и поддержки, и они свидетельствуют о крепкой связи между супругами.
Екатерина рассказала, что очень гордится своим мужем.
Напомним, что в ночи 22 декабря в Саудовской Аравии состоялся бой-реванш между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри. В сложном и напряженном бою победу во второй раз одержал украинец. Эта победа стала настоящим триумфом для Александра и всей Украины.
Екатерина Усик всегда поддерживает своего мужа и является его надежным тылом.