На фотографиях видно, как Екатерина нежно обнимает своего мужа.

Жена чемпиона мира по боксу Александра Усика не сдерживала эмоций после его триумфальной победы над британцем Тайсоном Фьюри. Она опубликовала в Instagram трогательные фотографии, на которых нежно обнимает и целует своего мужа.

"Поздравляю Украину с победой! Люблю!", - написала Екатерина, выражая свою гордость за мужа и его достижения.

На фотографиях видно, как Екатерина нежно обнимает Александра, а на одном из фото она нежно целует его в голову. Эти кадры полны любви и поддержки, и они свидетельствуют о крепкой связи между супругами.

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Екатерина рассказала, что очень гордится своим мужем.

Напомним, что в ночи 22 декабря в Саудовской Аравии состоялся бой-реванш между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри. В сложном и напряженном бою победу во второй раз одержал украинец. Эта победа стала настоящим триумфом для Александра и всей Украины.

Екатерина Усик всегда поддерживает своего мужа и является его надежным тылом.

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