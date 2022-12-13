Немецкая модель и телеведущая поразила внешним видом.

Известная немецкая модель и телеведущая Хайди Клум побывала на премьере фильма "Аватар-2" в Лос-Анжделесе. Перед папарацци знаменитость позировала в откровенном платье украинского производства.

Так, для мероприятия Клум выбрала наряд от Lever Couture и нюдовые босоножки на невысоком каблуке.

Отметим, что среди именитых клиентов бренда Lever Couture также американская актриса Мила Йовович. В их платье она пявилась на гала-ужине в Каннах.

Видео дня

Также недавно украинская певица Тина Кароль устроила горячую фотосессию в Токио в точно таком же платье, как сегодня у Хайди Клум. Снимки Кароль были опубликованы в журнале Vogue.

Хайди Клум: чем известна

Знаменитости 49 лет, она с ранних лет развивала себя в модельном бизнесе. Головокружительный успех к ней пришел в 1998 году, когда её фото в купальнике было напечатано на обложке американского журнала Sports Illustrated (тираж - около 20 млн экземпляров). Также Хайди Клум пригласили в качестве "ангела" в компанию Victoria's Secret.

Напомним, 48-летняя Хайди Клум показалась на новом фото без трусиков.

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