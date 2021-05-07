Радостной новостью кулинар поделился в своем Инстаграме.

Шеф-повар, ресторатор и неизменный судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес Браво стал гражданином Украины. Радостную новость кулинар сообщил в своем Инстаграме. Колумбиец Эктор живет и работает в Украине более 10 лет. В многочисленных интервью он говорит, что считает Украину своим домом и искренне любит эту страну.

В своем аккаунте судья "Мастер Шефа" держит паспорт Украины в форме ID-карты. В подписи к фото он написал на украинском: "Министерство культуры издало указ, чтобы я получил постоянное место проживания! Не передать словами, как я счастлив, ведь мало кто удостаивается такой великой чести!"

В комментариях подписчики поздравили Эктора:

"Мои поздравления. Нам тоже приятно иметь такого соотечественника."

"Поздравляю, это важный шаг для вашего будущего"

"Поздравляю Вас, Эктор! Вы молодец, профессионал своего дела!"

Кто такой Эктор Хименес Браво

Знаменитый повар родом из Колумбии руководил многими всемирно известными ресторанами. Он вырос в Колумбии, в юности переехал в Северную Америку и стал самым молодым шеф-поваром престижного ресторана "Hilton". Затем открыл свой собственный ресторан в Канаде.

В 2010 году получил предложение открыть ресторанный комплекс в Киеве и разработал для него концепцию. В 2011 году Эктору предложили стать судьей украинского кулинарного шоу "Мастер Шеф". С тех пор он был ведущим во всех сезонах шоу.

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Автор: Екатерина Пулатова