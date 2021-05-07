Эктор получил украинское гражданство / instagram.com/hectorjimenezbravo

Шеф-повар, ресторатор и неизменный судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес Браво стал гражданином Украины. Радостную новость кулинар сообщил в своем Инстаграме. Колумбиец Эктор живет и работает в Украине более 10 лет. В многочисленных интервью он говорит, что считает Украину своим домом и искренне любит эту страну.

Эктор показывает ID-карту / фото instagram.com/hectorjimenezbravo

В своем аккаунте судья "Мастер Шефа" держит паспорт Украины в форме ID-карты. В подписи к фото он написал на украинском: "Министерство культуры издало указ, чтобы я получил постоянное место проживания! Не передать словами, как я счастлив, ведь мало кто удостаивается такой великой чести!"

В комментариях подписчики поздравили Эктора: 

  • "Мои поздравления. Нам тоже приятно иметь такого соотечественника."
  • "Поздравляю, это важный шаг для вашего будущего"
  • "Поздравляю Вас, Эктор! Вы молодец, профессионал своего дела!"

Кто такой Эктор Хименес Браво

Знаменитый повар родом из Колумбии руководил многими всемирно известными ресторанами. Он вырос в Колумбии, в юности переехал в Северную Америку и стал самым молодым шеф-поваром престижного ресторана "Hilton". Затем открыл свой собственный ресторан в Канаде. 

В 2010 году получил предложение открыть ресторанный комплекс в Киеве и разработал для него концепцию. В 2011 году Эктору предложили стать судьей украинского кулинарного шоу "Мастер Шеф". С тех пор он был ведущим во всех сезонах шоу.

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Автор: Екатерина Пулатова