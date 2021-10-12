Кулинар отметил, что люди, будто вино, с годами становятся только лучше.

Главный судья шоу "МастерШеф" и известный колумбийский шеф-повар Эктор Хименес-Браво показал, как он выглядел в 19 лет. Ведущий принял "эстафету" от Дмитрия Гордона и поделился снимком 30-летней давности.

Свое фото Хименес-Браво опубликовал в Instagram.

Кулинар поделился с фанатами архивным снимком, на котором он запечатлен в молодости. В 19 лет Хименес-Браво был жгучим брюнетом с густой шевелюрой. На фото будущий кулинар выглядит совсем юным, он позирует в теплом свитере с забавным принтом и выглядит беззаботным.

"Hello из 1991 года. Увидел фото Дмитрия Гордона. Принимаю этот флешмоб! Смотри, как мы менялись за столько лет, как будто один день прошел, да? Как говорят — люди как вино, с возрастом только лучше", - написал шеф-повар под своим архивным фото.

Читайте также"Ради работы я готов на многое": Эктор Хименес-Браво, едва прикрыв свой половой орган, шокировал сетьПоклонники пришли в восторг от снимка юного Хименеса-Браво. Они пишут, что кулинар был "горячим" еще с молодости.

"Какой хорошенький на фото", "Красивый парень!! Когда-то был черноволосый!!!", "Стройный красавчик!", "Я влюбилась", - поклонницы засыпали кулинара комплиментами.

Кто такой Эктор Хименес-Браво

Кулинар получил широкую популярность в Украине после того как стал судьей шоу "МастерШеф". С 2011 года он часто появляется на украинских телеканалах в качестве кулинарного эксперта. Кроме того, он разработал концепции ресторанов для многих мировых отелей и других заведений.

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Автор: Виолетта Орлова