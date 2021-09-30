Кулинар сделал откровенное признание.

Известный кулинар, судья шоу "МастерШеф" опубликовал в своем инста-блоге обнаженное фото, едва прикрыв свой половой орган арбузом.

Такой снимок он сопроводил неожиданным признанием. Эктор рассказал, что ради работы он готов на многое.

"Когда я жил в Канаде, и был в отношениях с девушкой, мне предложили работу на Мальдивах. Я видел, что для нее работа будет важнее, чем я. Поэтому, захотел открыть мир для себя, и эту возможность я получил - оставил все, закончил отношения и уехал на маленький островок на Мальдивах", - сказал Эктор.

Читайте такжеСуд лишил отца Бритни Спирс опекунского статусаТакже Хименес-Браво рассказал, что за время своей работы он уволил много людей. По его словам, кто однажды был уволен, уже никогда не сможет вернуться к нему в команду, так как второй шанс он не дает.

Кроме того, кулинар отметил, что все его коллеги, которые работают под его наставничеством, сейчас профессионалы.

"Я создаю такие условия - напряженность, конкуренцию. Чтобы люди росли. И они растут! Есть те, кто признают это, а есть те, кто неблагодарен, и не ценит мой пинок под зад", - добавил кулинар.

Кто такой Эктор Хименес-Браво

Кулинар получил широкую популярность в Украине после того как стал судьей шоу "МастерШеф". С 2011 года он часто появляется на украинских телеканалах в качестве кулинарного эксперта. Кроме того, он разработал концепции ресторанов для многих мировых отелей и других заведений.

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Автор: Диана Могилевич